سائح أمريكي للمطربة وعد: أول مرة أرى سعودية سوداء.. وهكذا ردت (فيديو)

كشفت المطربة السعودية وعد عن تفاصيل حوار طريف دار بينها وبين سائح أمريكي على هامش تواجدها في البحرين لحضور حفل تكريم مدرب فريق البحرين من عائلة الحواج.

وقالت المطربة السعودية عبر مقطع فيديو في تطبيق سناب شات، أنها وأثناء تقضية الوقت في أحد المطاعم برفقة صديقاتها تردد المعجبون عليها لمصافحتها والتقاط الصور التذكارية معها، مشيرة إلى أن عدد من السائحين كانوا يجلسون في في الطاولة المجاورة لها وكان يساورهم الفضول حول هويتها، وعرفوا من هي بعدما سألوا نادلًا في المطعم.

وأشارت المطربة السعودية إلى أنها تفاجأت بقدوم أحدهم ليلقي عليها سؤال أكثر غرابة، قائلا: "أنتي سعودية؟!"، وعندما أجابته بنعم، فقال لها: "أول مرة أشوف سعودية سوداء"، فردت هليه وعد بقولها: "لا.. فيه سعوديين سود"، وسألته حول مدة إقامته في البحرين، ثم تلاشى ذهولها عندما علمت أنه لم يمر على تواجده في البحرين سوى شهرين، فقالت له سترى الكثيرين من ذوي البشرة السوداء والبيضاء والشقراء أيضًا.

وتتعدد مواقف وعد مع الأجانب، ففي أغسطس الماضي، أصيبت المطربة السعودية، بحالة من الفزع بسبب موقف حدث معها أثناء إقامتها داخل أحد الفنادق في لندن، موضحة أن أجنبيًا "مخمورًا" اقتحم غرفتها بشكل مرعب، ومن شدة الطرق على الباب استيقظت من نومها؛ ما أصابها بحالة من الرعب.

وقالت بمقطع فيديو في سناب شات، إن هذا الشخص كان لديه إصرار كبير على اقتحام غرفتها، لذا قامت بإبلاغ الفندق على الفور لإرسالِ رجال الأمن للتعامل مع هذا الرجل الذي فقد صوابه بسبب تناوله الكحول.

وأضافت أنه من شدة شعورها بالخوف من قدرته على اقتحام الغرفة عليها قبل وصول الأمن، اختبأت داخل الحمام وأغلقت الباب جيدا عليها من الداخل حتى لا يتمكن من الوصول إليها.

ومنذ أيام، كانت وعد قد هاجمت مواطنات سعوديات بسبب ارتدائهن ملابس غير لائقة مع قيمة الحجاب، مبررة هجومها بأنه لا يجوز ارتداء عباءة وحجاب وهو التزام من السعوديات بالزي المعروف في المملكة، وأن يكون تحت العباء بنطلون ضيق للغاية يظهر خلال التنطيط الذي يقمن به عند سماع الأغاني في الحفلات.

وقالت وعد، في مقطع فيديو، إن الملابس تثير الاستياء، لافتة إلى أن مثل هذا الظهور لا يليق مع مكانة الحجاب، واصفة من يرتدين البناطيل الضيقة تحت العباءة بأنه أمر مزعج.

وجاء في تعليق الفنانة السعودية على هذا الأمر قائلة: "سؤال ويمكن مو من حقي إني أسأله لأني ماني محجبة وكلنا نعرف الحجاب، لكن اللي محجبة وتلبس بنطلون ضيق وملابس ضيقة إيش اسمه هذا؟"، وتساءلت في تعجب: "هل هذا في له اسم وانا أعرفه انتوا ملاحظين النطة من خلال الأغاني، والله لأن المنظر مزعج محجبة وتلبس بنطلونًا ضيقًا بل أضيق من حياتي يعني مرة شيء مزعج المنظر مزعج احترمي الحجاب".

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