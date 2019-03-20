سارة الودعاني تكشف عن وجه زوجها للمرة الأولى منذ ارتباطها به..شاهدوا الفيديو

سارة الودعاني

حرصت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني على إخفاء وجه زوجها وعدم إظهاره في أي من منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن ارتبطت به، ولكنها فاجأت جمهورها يوم أمس وكشفت عن وجه شريك حياتها عبد الوهاب السياف للمرة الأولى عبر حسابها على سناب شات.

ومن خلال مقطع فيديو قصير، ظهر زوج سارة الودعاني الذي بدا وكأنه مشغولًا بهاتفه، لتترك الودعاني تعليقًا قالت فيه "أبو سعد" تأكيدًا منها أنه زوجها.

وتباينت ردود الفعل بين متابعي نجمة مواقع التواصل، فمنهم من اتفق معها لأنها لم تكن تظهره من خلال منشوراتها لأنه وسيم وجذاب، وقسم آخر تعامل مع الأمر بطريقة فكاهية وقال أنه يشبهها ويمتلك حواجب مطابقة تمامًا لحواجبها.

يشار إلى أن سارة الودعاني كانت قد أثارت الجدل خلال اليومين الماضيين ووجهت لها انتقادات بشكل كبير، وذلك بسبب مقطع فيديو نشرته وظهرت فيه تقوم بمعاملة خادمتها بطريقة فوقية وفيها نوع من الاستهزاء، لتخرج فيما بعد وترد من خلال فيديو آخر وتؤكد أنها لم تكن تقصد أي إساءة وأن جميع من يعمل معها مثل أخواتها.