سارة علي خان تتعرض لهجوم من محبي شاروخان بعدما كتبت عنه هذا الأمر..فماذا قالت؟

شاروخان وسارة علي خان

سارة علي خان الوجه الجديد في بوليوود، وهي الفتاة التي اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الاخيرة، نظرًا لجمالها الساحر واللافت أمام عدسات الكاميرات بالتحديد، ولكن من الواضح أنها ستحتاح للمزيد من الوقت للتعامل باحترافية في عالم صناعة الأفلام والتمثيل، وذلك بسبب الهجوم الذي تعرضت له مؤخرًا من معجبي النجم شاروخان.

وأصبحت صاحبة الـ23 عامًا حديث المدينة خلال اليومين الماضيين، بعدما قامت بمناداة شاروخان بـ"عمي"، لتتعرض لانتقادات لاذعة من محبي النجم الهندي، وكانت قد علقت قائلة: "اذكر عندما قدم والدي حفل "Filmfare" مع عمي شاروخان، لقد أحببت ذلك حقًا".

ومع ذلك، على الرغم من التعليقات الغاضبة من المعجبين الذين رأؤا نجمهم المفضل صاحب الـ53 عامًا ينادى بـ"عمي"، كان لدى العديد رأي آخر يدعم سارة علي خان ويؤيد قيامها بمناداة شاروخان بـ"عمي"، لأن هناك فارق كبير بالسن وهذا يبرر سبب قيامها بمناداة شاروخان هكذا.

على صعيد آخر، من المقرر أن يكون هناك عمل مشترك بين شاروخان وسلمان خان في الفترة القادمة تحت إشراف المخرج سانجاي ليلا، ومن المتوقع أن يرى هذا العمل النور في عام 2020، وهناك احتمالية لمشاركة النجمة العالمية بريانكا شوبرا في نفس الفيلم.