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سارة علي خان تتعرض لهجوم من محبي شاروخان بعدما كتبت عنه هذا الأمر..فماذا قالت؟

سارة علي خان تتعرض لهجوم من محبي شاروخان بعدما كتبت عنه هذا الأمر..فماذا قالت؟
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