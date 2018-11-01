سارة نخلة تُعلن انفصالها رسميًا عن أحمد عبدالله وتخضع لجلسة تصوير!

أكدت ملكة جمال سوريا السابقة سارة نخلة خبر انفصالها عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، وذلك بعد قيامها بحذف جميع صورها التي تجمعه به، بالإضافة لتحويل حالتها الاجتماعية عبر حسابها في إنستغرام من متزوجة إلى عزباء.

وجاء هذا التأكيد بعد انتشار العديد من الأخبار مؤخرًا عن مشاكل بينهما وطلاقهما، ومن جانبه قام الفنان احمد عبدالله بحذف جميع الصور التي تجمعه بسارة بدون أي تعليق.

وبعد إعلان انفصالهما رسميًا خضعت سارة لجلسة تصوير مميزة ظهرت فيها مًرتدية فستان يصل طوله إلى أسفل الركبة، من اللونين البيج والأسود، وتركت شعرها مُنسدلًا مع تموجات خفيفة كما وعلقت على الصور قائلة: " عندما يتراكم عليكِ كل شيء وتصل إلي نُقطة اللاتحمّل، إحذري أن تستسلمي، ففي هذه النُقطة سيتم تغيير قدركِ إلى الابد.. إصغي لصوتكِ الداخلي لأنهُ دائماً على صواب".

والجدير بالذكر أن الفنان احمد عبدالله وهو ابن الفنان الراحل عبدالله محمود كان قد احتفل بزفافة على ملكة جمال سوريا سارة نخله في شهر يناير من عام 2015 ولم يُرزق الثنائي بأطفال.