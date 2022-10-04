سالي عبد السلام تكشف هوية زوجها.. والتحرش أساس لقائهما

أفادت العديد من المواقع الإعلامية أن الإعلامية المصرية سالي عبد السلام تزوّجت من رجل أعمال مصري يدعى مؤمن الباز، حيث أقام الزواج قرانهما في أحد فنادق القاهرة يوم السبت الماضي,

وخرجت سالي عبد السلام لإيضاح بعد النقاط التي تناولتها وسائل الإعلام بطريقة خاطئة، مُشيرةً إلى أن زوجها ليس رجل أعمال بل ظابط مهندس، وهو ابن عمة الشرقية الحاج سالم.

سالي عبد السلام تتحدث عن زوجها

وشاركت عبدالسلام متابعيها عبر حسابها على إنستغرام منشور مطوَّل تشكر من خلاله كل من شاركها فرحتها وكان سببًا في جمال حفل زفافها، مشددةً على أنهم رزق من الله، وكتبت: "‎الحمدلله الذى تتم بنعمته بالصالحات، ‎ماشاء الله اللهم بارك، لما يتقالى مصر كلها فرحنالك ده رزق، لما الناس دى كلها اللى بحبها تيجى ده رزق، كل واحد عمل شغله بحب فى الفرح ده رزق".

وأضافت: "إن يتقالى قفلتى الجيزة كلها ومفيش مكان فى باركينج الأوتيل، الناس بتركن برا صف تالت عشان تجيلكوا ده رزق وإحنا آسفين".

وأشارت إلى أنها لطالما تمنت أن تتزوج ضابط محترم ورزقها الله بذلك، قائلة: "طول عمرى كان نفسى اتجوز ظابط محترم وطيب وبيخدم الناس لله، ربنا رزقنى بظابط مهندس، مقدم مؤمن الباز، ابن عمدة الشرقية الحاج سالم حبيبى الله يسعده".

ولفتت إلى أنها صبرت هي وزجها ٣٦ سنة لهذه اللحظة، وأضافت: "كل المعلومات اللى الاخوة الصحفيين كتبوها مش صح، لا رجل اعمال ولا خريج الـAUC، الحمدلله حمداً كثيراً".

سالي عبد السلام تلمح لطريقة لقائها بزوجها

وكانت عبد السلام قد شاركت متابعيها مقطع فيديو يتضمن لمحات من حفل زفافهما، وكتبت: "أخيرًا تزوجت حبيبي، وروحي، وكل شيء".

وأضافت سالي ملمحة إلى طريقة لقائهما، لافتةً إلى أن واقعة التحرش التي تعرضت لها وتحدثت عنها مسبقًا كانت السبب وراء لقائها بحب حياتها، وكتبت: "ان بعد الصبر جبر .. اللهم بارك..بارك الله لنا وبارك علينا و جمع بيننا فى خير ❤️ قصة فيلم والله يا ربى ❤️🙏 و رب ضارة النافعة..ان موضوع المتحرش ده يجيبلى مؤمن ..مش هزعل تانى من ابتلاء يا ربي..مش هحكى غير لمدام اسعاد او مدام منى الشاذلى".





