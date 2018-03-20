سامح عبد العزيز يقرر اعتزال الجميع داخل سجنه!

سامح عبدالعزيز

يقضي المخرج المصري سامح عبدالعزيز هذه الأيام في السجن بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وذلك بعد اتهامه بحيازة مواد مخدرة.

وكشف المحامي الخاص للمخرج عبدالعزيز بأنه يعيش حالة نفسية سيئة جدًا حاليًا في السجن، وأنه يرفض مقابلة أي شخص من أسرته أو أصدقائه بما فيهم طليقته الفنانة الشهيرة روبي وابنتهما.

وأضاف المحامي أن موكله يعيش أصعب أيام حياته في هذه الفترة وأنه قرر الانعزال عن الجميع ولا يرغب بالتحدث أو التصريح لأي شخص، وأن على الجميع احترام قراره هذا.

وطالب الصحافة والمواقع عدم نشر أي أخبار تخص المخرج سامح عبدالعزيز وتحري الدقة قبل نشر أي خبر يخصه واحترام الوضع النفسي السيئ الذي يعيشه حاليًا.