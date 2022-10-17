سامر المدني ووالده في ذمة التحقيق.. ضربا رجلًا ونشرا صوره عاريًا

ألقت الجهات الأمنية في مصر القبض على مغني المهرجانات المراهق سامر المدني ووالده، بعدما اتهمتهما سيدة بالتعدي على شقيقها وضربه وتصويره عاريًا.

تفاصيل إلقاء القبض على سامر المدني ووالده

وقدَّمت زوجة عمرو المدني الثانية بلاغًا في زوجها وولده، واتهمتهما باختطاف شقيقها وتعذيبه وضربه وسحله وتصويره عاريًا في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، على خلفية مشاكل عائلية جمعتهما.

وأوضحت السيدة إلى أن الخلافات بينها وبين زوجها عمرو المدني بدأت بعدما علمت زوجته الأولى عن زواجهما السري، الأمر الذي دفعه للشك بها والانتقام منها عبر خطف شقيقها وتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بالضرب والسحل، بالإضافة إلى نشر صوره عاريًا.

ووفق ما نقلته المواقع، أفيد أن عمرو المدني تهجم على الشاب المعني، الذي يُقال أنه طليق زوجة والد المطرب، بعدما واجهه برسائل نصية تحوي على ألفاظ خارجة بعثها لزوجته الأولى، خلال تواجده أمام عقار سكنهما، ما أدى إلى إصابته بكدمات في الوجه والرقبة والذراع الأيمن.

وأفادت التحقيقات إلى أنه وقع التصالح بين الطرفين داخل النيابة، وأخلي سبيلهما.

وبالعودة للعام الماضي، كان سامر المدني قد أثار موجة من الجدل بعد شرائه سيارة رينج روفر يصل سعرها لما يقارب الـ4 ملايين جنيه.

