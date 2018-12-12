سامر المصري يعود للغناء و يهدي أغنيته الأولى لسوريا

سامر المصري

طرح الفنان السوري سامر المصري أغنية (بحبك) التي يعود بها بعد غياب طويل عن الغناء، إذ يجمع بين موهبتي التمثيل والغناء، لتحصد الأغنية إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية (بحبك) للفنان سامر المصري، من كلمات وغناء: سامر نفسه، وتسجيل وتوزيع: سيرو منان، وانتاج: ماهر قرة محمد.

وتعد أغنية بحبك من التجارب الغنائية المختلفة للفنان المصري إذ إنها رسالة حنين وحب لوطنه سوريا.

ومن الأعمال الفنية الشهيرة للمصري أغنية مسلسل (أبو جانتي) وفيلم (الخلية) الذي تصدر إيرادات السينما العربية للعام الماضي.