بعد غيبة عن المسلسلات الشامية: سامر المصري ينضم لمسلسل (الحرملك)

بعد طول غيبة: سامر المصري ينضم لمسلسل (الحرملك)

بعدما شارك في العديد من المسلسلات الشامية سابقاً، يعود الممثل السوري سامر المصري إلى هذه البيئة بعدما انضم رسمياً إلى أبطال مسلسل (الحرملك ) المقرر تصويره بين لبنان والإمارات وفقاً لمعلوماتنا، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق، حسب موقع الفن

و ينضم صاحب شخصية (العكيد أبو شهاب) إلى العديد من النجوم في هذا المسلسل أمثال سلوم حداد وباسم ياخور وسلافة معمار وباسل خياط ونادين خوري وجيني إسبر ومحمد خير الجراح وتولين البكري ومعتصم النهار غيرهم الكثير.