سامر المصري يتألق بالزي الإماراتي.. والمتابعون "هلا بالعقيد"

شارك الفنان السوري سامر المصري متابعيها عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" مجموعة صور له متألقًا بالزي الإماراتي.

سامر المصري بالزي الإماراتي

ظهر سامر المصري، الملقب بـ"أبو شهاب" نسبة لدوره في "باب الحارة"، في ضيافة أحد الأصدقاء، إذ ظهر مرتديًا الكندورة الإماراتية البيضاء ولفَّ رأسه بوشاح أبيض يعرف باسم "العترة"، في حين أرفق الصور بتعليق: "بشرونا عنكم".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صوره، وأشاد زملاءه الفنانين بأناقته من بينهم الفنانة السورية رانا الأبيض، والمغني عبدالكريم حمدان، وغيرهم.

وعلَّق أحد المتابعين: "والله يابوشهاب مشتاقيلك"، وأضاف آخر: "لك حاج ياابو شهاب رحمنا بطلاتك راااائع".

واستذكر بعض المتابعين شخصية "أبو جانتي" التي لعبها المصري، فعلَّق أحدهم: "خشمك خشمك ذكرتني بشخصية أبو جانتي بالجزء الثاني".





سامر المصري وندى أبو فرحات في مشهد جريء

وفي وقت سابق، تعرض سامر المصري للانتقاد بسبب مشهده الجريء مع الفنانة اللبنانية ندى أبو فرحات في الحلقة الـ38 من العمل، والذي وثَّق لحظة تبادل الثنائي القبلات بطريقة صادمة للبعض.

وحول تفاصيل المشهد، يتوجَّه "لؤي"، الذي يلعب دوره المصري، لبيت طليقته "نايلة"، التي تلعب دورها أبو فرحات، ممسكةً بباقة من الورود في محاولة منه لمراضاتها، بعدما شعر بوجود علاقة تجمعها بإحدى زملائها في العمل، حيث اشتعلت الغيرة في قلبه رغم أنه أقدم على خيانتها مع فتاة تصغرها سنًا.





وحال وصوله إلى عتبة البيت، تفتح"نايلة" له الباب لتنهاربالبكاء بسبب الضغوط التي كانت تواجهها بعد تدمير "فلك" مشروعها الخاص، فجلس الثنائي على الأريكة، ودون سابق إنذار يتبادلان القبلات، لتستعيد "نايلة" وعيها وتطلب من "لؤي" مغادرة المنزل.

والجدير بالإشارة إليه أن المشهد يعتبر نسخة طبق الأصل عن المسلسل التركي والذي يحمل عنوان "جرائم صغيرة، حيث استنسخت الأحداث يحذافيرها دون مراعاة لقيم المجتمع العربي.