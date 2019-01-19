سامو زين ممنوع من الغناء في مصر...تعرف على التفاصيل

سامو زين ممنوع من الغناء في مصر.

قررت نقابة المهن الموسيقية وقف المطرب سامو زين عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق معه. و جاء القرار بسبب عدم امتثال سامو زين للحضور أمام النقابة للتحقيق معه في شكوى مقدمة ضده.

وكان أحد متعهدي الحفلات تقدم بشكوى للنقابة ضد سامو زين، بسبب عدم استكماله حفله في رأس السنة بفندق (فور سيزون)، واستدعت النقابة المطرب للتحقيق ولم يحضر، حسب موقع مصر اليوم.

و جاء في البلاغ : ( إلى السيد نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر تحية طيبة وبعد، نرجو من سيادتكم رفع الظلم ورد المظالم ضد المطرب سامو زين الذي خرج من على المسرح ليلة رأس السنة بحجة الصوت).