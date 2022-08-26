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سامو زين يثير استياء متابعيه بعد ظهور جريء بروب الحمام: (احتشم )

سهير العابد

سهير العابد

منشور 26 آب / أغسطس 2022 - 03:57
سامو زين
سامو زين

شوق الفنان سامو زين، جمهوره، لعمل فني جديد، كشف عنه عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستغرام). و ظهرالفنان وهو يلتقط سيلفي بروب الحمام، وعلق على الصورة قائلا: (استعدوا.. أنا راجع).

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وانهالت التعليقات على سامو، واتهمه البعض بتقليد الفنان محمد رمضان، خاصة أن المقطع الذي نشره يشبه إلى حد كبير أغاني الفنان محمد رمضان..

وكتب أحد متابعيه: (إيه أجواء محمد رمضان  دي)، بينما كتب آخر: (بتقول استعدوا وخارج علينا بملابس الحمام روح احتشم وقدم فن). كما علق أحد متابعيه: (سامو خليك بالرومانسي إنت قلبت على محمد رمضان).

من جهة أخرى يستعد الفنان سامو زين لإحياء حفل غنائي بالعاصمة النمساوية فيينا، يوم السبت الموافق 27 اغسطس/آب، في جولة أوروبية غنائية يبدأها من النمسا.

كلمات دالة:سامو زين

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