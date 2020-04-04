سامو زين يثير جدل و حيرة متابعيه بسبب هذه الآية القرآنية

تسبب الفنان السوري سامو زين فى انزعاج وحيرة متابعيه عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، عندما نشر الآية القرآنية (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، دون الإشارة إلى أي حدث، ما جعل المتابعين يعتقدون أن لديه حالة وفاة وتسائلوا عن من توفى.

بعدها بدقائق قليلة، حذف الفنان السوري البوست المنشور، دون إبداء أسباب أو توضيح، ثم نشر منشور آخر لآية قرآنية هي: ‏(إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).