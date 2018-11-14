سامو زين يستعد لطرح كليب (الإسطوانة المشروخة)

استقر المطرب ساموزين على طرح أغنية (الأسطوانة المشروخة) على طريقة الفيديو كليب الأسبوع المقبل، وتعد من أغاني ألبومه الأخير (لو عمري يرجع) الذي طرحه منذ فترة وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين وقام بتصويرها في ألمانيا، حسب موقع اليوم السابع.

ويراهن ساموزين على هذا الكليب الذى يعتبر فكرته جديدة ومختلفة عن الأغاني التي قدمها قبل ذلك في مشواره الغنائي ويتمنى أن تنال إعجاب جمهوره وهي من كلمات أحمد علي موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل.

من ناحية أخرى يستعد ساموزين لتصوير فيلم (تحت المطر) الذي يعود به للسينما بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أفلامه (90 دقيقة) الذي قدمه مع الفنانة غادة عبدالرازق ومن المقرر أن يشاركه بطولة فيلمه الجديد الفنانة منة فضالي ومن إخراج عبدالعزيز حشاد .