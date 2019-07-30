سامو زين يطرح كليب (حب حب) على موقع (يوتيوب)

أطلق الفنان سامو زين أحدث أعمال الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة (حب حب) وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب).

وتعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والموزع الموسيقى لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس، حسب اليوم السابع.

وقد شوق سامو زين جمهوره على (انستجرام) ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره بوست لغلاف الأغنية وتفاعله مع الجمهور من خلال (stories )، وذلك بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على (يوتيوب) منذ أيام و طرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق (أنغامي).

ونجحت أغنية " حب حب " في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعام العربي، وذلك بعد إحتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا و السعودية ومصر و والكويت.