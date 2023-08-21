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سام اصغري يتّهم بريتني سبيرز بالاعتداء عليه.. ويهدد بفضح المزيد اذا لم يحصل على أموالها

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 21 آب / أغسطس 2023 - 11:43
بريتني سبيرز وسام أصغري
بريتني سبيرز وسام أصغري

أعلنت النجمة الهوليوودية الشهيرة "بريتني سبيرز" انفصالها عن زوجها عارض الأزياء الايراني "سام أصغري" وذلك بعد علاقة دامت لأكثر من 6 سنوات.

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التعليق الأول لعارض الأزياء سام أصغري بعد انفصالها عن بريتني سبيرز
 

بالرغم من ان سبيرز أكّدت بانها تفاجأت عند طلب سام أصغري منها فسخ الزواج إلا انها كشفت أنها لا تستطيع تحمّل الآلم بعد الآن".
 

خرج أصغري عن صمته بعد انتشار أنباء انفصاله رسميًا عن سبيرز حيث تحدّث حول الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، فكشف بان بريتني قامت في إحدى المرات بالاعتداء عليه وضربه خلال نومه.
 

وأكّد سام بانه لم يعدّ يتحمّل العيش مع بريتني خاصة وأنه تعرّض للاعتداء من قبلها، كما كشف  بانه في حال لم يحصل على نصف أموال سبيرز فإنه سيفضح المزيد من الاسرار والقصص والمتعلّقة بها.

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انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري
 

يشار بان انفصال أصغري عن بريتني  جاء بعد ما يقارب العام من تخلص الفنانة المثيرة للجدل من وصاية والدها بحكم قضائي، وبعد التخلص من الوصاية، أعلنت عن زواجها رسميًا من حبيبها الإيراني.

والجدير بالذكر أن سبيرز عاشت تحت وصاية والدها لسنوات طويلة بسبب معاناتها مع مشاكل في الإدمان والصحة النفسية، وتمكنت قبل مدة التخلص من هذه الوصاية والتحكم بحياتها وأموالها بشكل خاص، وأكدت سبيرز أن والدها حاول استغلالها وادعاء أهمية الوصاية عليها.

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