بريتني سبيرز تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة Mind Your Business

بعد ما يقرب العمل على آخر أغنية لها، تعاود النجمة الأمريكية بريتني سبيرز نشاطاتها الفنية بالتعاون مع المنتج والمغني الأمريكي وليام جيمس آدامز، الملقب بـ "ويل آي آم".

بريتني سبيرز تتعاون مع "ويل آي آم"

توجَّه عضو فرقة Black Eyed Peas عبر حسابه في "إنستغرام" للإعلان عن الأخبار السعيدة، عبر مشاركة فيديو ترويجي للأغنية الجديدة بعنوان Mind Your Business، وأرفقها بتعليق: "أوه أوه.. هذا الصيف سيكون حارقًا".

وكشف أن الأغنية من المقرر أن تصدر اليوم الثلاثاء، الموافق 18 من شهر يوليو الجاري.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم للاستماع للأغنية الجديد، فعلَّق نجمة تلفزيون الواقع السابقة بريتني سبيرز "أيقوني"، وأضافت أخرى: "نعم!! نحتاج إلى فيديو موسيقي أيقوني مثل Scream & Shout. لو سمحت".

تعاونات سابقة

ويُشار إلى أنها المرة الرابعة التي تتعاون فيها سبيرز (41 عامًا) مع "ويل أي آم" (48 عامًا)، فقد عملا معًا على أغنية Bif Fat Bass عام 2011، ثم اجتمعا مجددًا بعد عام في أغنية Scream & Shout، التي تعتبر الأغنية الرئيسية في ألبوم Willpower الخاص بمغني الراب.

وفي عام 2013، عمل "ويل آي آم" كمنتج تنفيذي لألبوم سبيرز يعنوان Britney Jean، والذي تضمن الأغنية الناجحة Work Bitch.

ويعتبر هذا التعاون الإصدار الثاني لسبيرز منذ انتهاء فترة وصايتها التي استمرت 13 عامًا في عام 2021، حيث تعاونت مع النجم البريطاني إلتون جون في أغنية Hold Me Closer عام 2022.



