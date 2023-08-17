انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري.. والأخير يتهمها بخيانته

بعد عام من الزواج، انفصلت النجمة الأمريكية بريتني سبيرز عن زوجها عارض الأزياء الإيراني سام أصغري، وذلك وسط مزاعم بخيانة الأولى لزوجها في أوائل شهر أغسطس.

انفصال بريتني سبيرز وسام أصغري

بحسب موقع TMZ، أفيد أن سام أصغري اتهم زوجته سبيرز (41 عامًا) بخيانته، حيث واجهها في أوائل شهر أغسطس الجاري؛ ما أدى إلى اندلاع شجار عنيف بينهما نَجَمَ عنه مغادرة سام لمنزلهما في مدينة لوس أنجلوس.

وأشار مصدر إلى أن أصغري (29 عامًا) رفع دعوى طلاق ضد سبيرز بعد مزاعم خيانتها، إلَّا أنه لن يحصل على أي شيء من ممتلكاتها، إذ يُعتقد أنه وبريتني وقعا اتفاقية ما قبل الزواج قبل زفافهما في 9 يونيو 2022.

بريتني سبيرز تستأنف مسيرتها الفنية

ويأتي انفصالهما بعد أن استأنفت مسيرتها الموسيقية التي طال انتظارها، بطرح أغنية جديدة بالتعاون مع المغني will.i.am في شهر يوليو الماضي.

ويُشار إلى أنها المرة الرابعة التي تتعاون فيها سبيرز (41 عامًا) مع "ويل أي آم" (48 عامًا)، فقد عملا معًا على أغنية Bif Fat Bass عام 2011، ثم اجتمعا مجددًا بعد عام في أغنية Scream & Shout، التي تعتبر الأغنية الرئيسية في ألبوم Willpower الخاص بمغني الراب.

لقاء بريتني سبيرز وسام أصغري

ويذكر أن سبيرز وأصغري التقيا في فيديو كليب سبيرز الموسيقي "سليببر بارتي" في عام 2016 ، وبدآ بالمواعدة بعد ذلك بوقت قصير.

و أعلن الثنائي خطوبتهما في سبتمبر 2021 وأقاما حفل زفاف حضره أشهر نجوم الفن، في منزل سبيرز بمدينة لوس أنجلوس في يونيو 2022.

وقد مرّ الزوجان بسنوات مضطربة حيث كافحت سبيرز لإنهاء وصاية والدها عليها، إذ لم تكن تمتلك سلطة قانونية على قراراتها أو عقودها الطبي، بما في ذلك الزواج القانوني، حتى تم إنهاء الوصاية في عام 2021.