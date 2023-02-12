سام سميث وهاري ستايلز يخطفان الأنظار بإطلالتهما الغريبة خلال حفل BRIT

أقيم حفل توزيع جوائز "بريت" لعام 2023 في قاعة O2 Arena في العاصمة البريطانية لندن وذلك يوم أمس السبت، وبحضور عدد كبير من النجوم والمغنيين.

وظهر النجوم المرشّحين لجائزة "بريتj لعام 2023 بإطلالات مختلفة ومنهم من تصدّر قائمة أغرب الاطلالات في الحفل.

سام سميث وهاري ستايلز في أغرب اطلالات

وصل النجم التركي الشهير "هاري ستايلز" الى السجادة الحمراء بإطلالة سوداء أنيقة حيث كان يرتدي بدلة توكسيدو لكن لم يكتفي بها فقط.

وأضاف هاري وردة سوداء ضخمة جداً مثبتة جهة الرقبة الى اطلالته مما جعلها تحجب وجهه جزئياً طوال الحفل، ولفت بها الأنظار اليه.

أما سام سميث فقد ظهر بإطلالة غريبة من المصمم "بيربالو بيشويلي" من دار فالنتينو، وارتدى سام بذلة مطاطيّة منفوخة كالبالون، حيث كانت منفوخة جهة اليدين والقدمين بشكل كبير.

وانتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على اطلالتي النجمين هاري ستايلز وسام سميث، وذلك لحجب وجه الأول بالوردة وتشبيه الثاني بكرت الكوتشينة.

النجمة جيسي جي بأغرب اطلالة حمل

ظهرت النجمة الهوليوودية "جيسي جي" بأغرب اطلالة لها في حفل توزيع جوائز "بيرت" لعام 2023 في لندن، وذلك لكبر حجم بطنها.

وارتدت جيسي بنطال من الدانتيل المريح للحمل نسّقته مع توب قصير أظهر بطنها الكبير بشكل واضح جداً وباكمام من الفرو.