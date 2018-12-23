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سباق دبي للسفن والقوارب الشراعية فئة 22 قدماً الجولة الثالثة.. هذه تفاصيله!

سباق دبي للسفن والقوارب الشراعية فئة 22 قدماً الجولة الثالثة.. هذه تفاصيله!
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نشر 23 كانون الأول/ديسمبر 2018 - 11:30 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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سباق دبي للسفن والقوارب الشراعية فئة 22 قدماً الجولة الثالثة (الصورة من موقع visitdubai)
سباق دبي للسفن والقوارب الشراعية فئة 22 قدماً الجولة الثالثة (الصورة من موقع visitdubai)

من المؤكد أن الجولة الثالثة والأخيرة لموسم سباق دبي للسفن والقوارب الشراعية فئة 22 قدمًا ستكون ختاماً رائعا للموسم الشتوي لسباقات الرياضات المائية الذي ينظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهو واحد من سلسلة كاملة من المسابقات المُصمّمة لتعزيز التفوق الرياضي والاستفادة من مياه دبي المثالية وظروف الطقس المؤاتية. قديماً، كانت تُستخدم هذه السفن الشراعية في صيد اللؤلؤ أمّا اليوم فقد تحوّل استخدامها الحديث للاستمتاع بالإبحار فيها فقط.

يشهد موسم الرياضات المائية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي يمتد على مدى ثمانية أشهر منافسة عالية بين الرياضيين المحليين والعالميين. يجب أن يكون البحّارون المشتركون في هذا السباق من الإماراتيين فقط كونهم يحيون إرث أسلافهم ويجب أن يتمتعوا بالقوة والدراية الكافيتين لكي يتمكنوا من الإبحار على متن هذه السفن.

التاريخ16 فبراير 2019
الفئةرياضة
الموقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الهاتف+971 4 399 5777
رسم الدخول مجاناً
الموقع الإلكترونيhttp://dimc.ae/calendar

 

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