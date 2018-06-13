أفضل 7 تجارب في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

مدينة دبي

هل ستمضون إجازة العيد في دبي؟ تتضمن إجازة العيد ثلاثة أيام من الفعاليات العائلية والثقافية والرياضية الرائعة، فمع عروض الشارع الترفيهية والعروض المسرحية والحفلات الغنائية ومباريات كأس العالم لكرة القدم 2018، بات لديكم الكثير من الأسباب لتبقوا هنا.

غوووووول!

إذا كنتم من عشاق كرة القدم، فقد حان وقت التشويق والحماس مع بدء مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي تنطلق في روسيا بمشاركة 32 دولة تتنافس على البطولة. ولهذه المناسبة، امتلأت دبي بالخيم والقاعات والوجهات والتي صُممت خصّيصاً لمشاهدة هذه المباريات، حيث ستقدّم العديد من العروض على المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الجوائز والشاشات الضخمة. وسيجد الجميع الوجهة التي تناسبهم لمتابعة المباريات بدءاً من فندق ألوفت سيتي سنتر ديرة، و"ذا إلس كلوب"، ووصولاً إلى فندق "ميديا وان"، و"سوهو جاردن" و"فيرمونت ذا بالم"، و"لابيتا" و"دبي باركس أند ريزورتس"، وغيرها الكثير.

التاريخ: 14 يونيو - 15 يوليو 2018

المكان: عدة مواقع في دبي

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ادخلوا عالم قصص الخيال

يستضيف المسرح الصيني في ابن بطوطة مول عرض "بيتر بان" خلال نهاية الأسبوع، والذي يستمر على مدى الأيام التسع القادمة. وسيعيش الصغار والكبار في عالم من الأحلام حيث سيرافقون "بيتر بان" و"تينكربيل" وأصدقائهما في مغامراتهم الشيّقة لإنقاذ أرض الأحلام "نيفيرلاند" من شر الكابتن "هوك" وقراصنته.

التاريخ: 14 - 23 يونيو 2018

المكان: ابن بطوطة مول

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عيشوا الأجواء الرومانسية على الطريقة الفلبينية

يحيي ثلاثة من أشهر الفنانين الفلبينيين حفلاً موسيقياً ضخماً في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال العيد. ويجمع الحفل كلٌ من "سونغبيرد ريجين فيلاسكيز"، والمغني والممثل والعارض "كريستيان باوتيستا"، و"جولي آن سان خوسي" على خشبة مسرح واحد. ويُعدّ هذا الحفل بعنوان "3 نجوم وقلب واحد"، الحفل الموسيقي الفلبيني الأضخم لهذا العام.

التاريخ: 16 يونيو 2018

المكان: مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض

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امضوا أمسية رائعة مع النجوم

تستضيف دبي خلال العيد حفلتين غنائيتين رائعتين لإثنين من أبرز نجوم الوطن العربي، حيث ستحيي الفنانة المتألقة أصالة أمسية مميزة على خشبة مسرح دبي أوبرا في 16 يونيو، بينما سيقدّم الفنان العراقي محمّد السالم صاحب أغنية "قلب قلب" الشهيرة حفلة رائعة في 17 يونيو في سوق التنين 2.

التاريخ: 16 - 17 يونيو 2018

المكان: دبي أوبرا وسوق التنين 2

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شاركوا في مصارعة السومو

بإمكان الأطفال الصغار استكشاف مواهبهم الابداعية في تجربة "هالو كيتي" في عالم مدهش، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من النشاطات مثل المشاركة في مصارعة السومو وارتداء الزي الخاص بهذه الرياضة - مع إمكانية الفوز بالعديد من الميداليات. بالإضافة إلى ذلك، تقدّم منطقة "هالو كيتي" أيضاً متجر "كيتي" للملابس اليابانية التقليدية، وورش عمل الخط والأوريغامي (تصميم الأشكال المختلفة بالورق).

التاريخ: 1 يونيو - 25 أغسطس

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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شاهدوا العروض الترفيهية الرائعة

تستضيف العديد من المراكز التجارية في دبي مجموعة متنوعة من الاستعراضات الفنية والترفيهية التي ستبهر زوارها، خلال إجازة العيد. شاهدوا راقصات الباليه بأزيائهن الزاهية أو استمعوا إلى ألحان عازفي القانون والناي العذبة أو استمتعوا باستعراضات لاعبي كرة القدم المبهرة أو بعرض البيانو الضخم المتنقل. زوروا هذا الرابط لتستكشفوا أماكن العروض الترفيهية المتنوعة.

التاريخ: 14 - 1 يونيو 2018

المكان: عدّة مواقع في دبي

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قابلوا شيبتنا

احتفلوا بالعيد على الطريقة التقليدية مع العائلة في دبي مول والذي يحتفي بتقاليد وتراث عيد الفطر، والتقوا بـ"شيبتنا" الشخصية المسنة الحكيمة والكريمة التي ستقوم برواية القصص للأطفال وبإعطائهم الهدايا. وقد تعاون المركز التجاري مع العديد من الرجال المسنين في الإمارات في هذه الفعالية، بهدف تشجيع التواصل بين كبار السن والجمهور العام.

التاريخ: 14 - 16 يونيو 2018

المكان: دبي مول

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