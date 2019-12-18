ستيفاني صليبا تتخلى عن معتصم النهار.. ما القصة؟

كان من المفترض أن تتواجد الممثلة اللبنانية "ستيفاني صليبا" كان من المفترض أن تتوجد في الموسم الرمضاني القادم إلى جانب الممثل السوري "معتصم النهار" ولكن!

صدمت ستيفاني عبر حسابها في تويتر جمهورها بعد إعلانها إنسحابها من مسلسل "من الأخر" الذي كان سيجمعها بالممثل السوري معتصم النهار، ومن دون أن توضح ما هي أسباب هذا القرار، إلا انها أكدت أن القرار جاء بالاتفاق مع شركة "الصباح" المسؤولة عن الإنتاج الفني، مضيفة أن تواجدها في الموسم الرمضاني 2020 سيكون بمسلسل جديد من إنتاج نفس الشركة.

وأبدى الجمهور إنزعاجه في البداية من القرار، إذ كان يعتبر أنها ستشكل ثنائي ناجح مع معتصم، لكنه تمنى لها الأفضل عندما علم أن هنالك عمل جديد للموسم الرمضاني القادم.

يذكر أن ستيفاني من الممثلات اللبنانيات الصاعدات وقد خطفت الأضواء الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "دقيقة صمت" من بطولة الممثل السوري "عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، ورنا شميس" إضافة إلى نخبة من النجوم، وكان من بين شركات الإنتاج للمسلسل شركة الصباح إخوان.

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