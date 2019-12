ستيفاني صليبا تتخلى عن معتصم النهار.. ما القصة؟

ستيفاني صليبا تتخلى عن معتصم النهار في المسلسل القادم "من الأخر" وتنضم إلى عمل جديد لم تكشف تفاصيله 💁‍♂️ #ستيفاني_صليبا #معتصم_النهار #لبنان #مشاهير #عرب #سوريا #خبر #جديد

A post shared by البوابة (@albawabame) on Dec 17, 2019 at 5:23am PST