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جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وسط أجواء الأميرات الساحرة

أيّار / مايو 16th, 2023
سهير العابد

سهير العابد

البوابة-احتفلت المطربة المغربية جنات، بعيد ميلاد ابنتها (جنات) وسط أجواء طفولية مبهجة طغت عليها قصص الاميرات .هذا و شاركت جنات جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى (إنستغرام)، مقطع ...

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  3. ستيفاني صليبا ترد على مذكرة توقيفها بتهمة تبييض الأموال

ستيفاني صليبا ترد على مذكرة توقيفها بتهمة تبييض الأموال

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 03:54
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا

البوابة-خرجت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا عن صمتها وردّت على الأخبار المُتداولة عن صدور مذكرة توقيف جديدة بحقها في لبنان، في قضية اختلاس و تبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان و زوجته .

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و لـ(إي تي بالعربي) صرحت صليبا: (كثر الحديث عن سيناريو الادعاء المعتاد بحقي، وكثر السؤال عن توقيفي، فجئت أطمئن أنني لم أتبلغ لا أنا ولا فريقي القانوني أية مذكرة توقيف خلافاً لما تداولته وتناقلته وسائل الإعلام).

ستيفاني صليبا

وتابعت صليبا قائلةً : (أكرر أن لا علاقة لي بالادعاء الصادر لا من قريب ولا بعيد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأؤكد أنني سأتّبع كافة الطرق القانونية دفاعاً عن نفسي حتى جلاء الحقيقة، إيماناً مني بنزاهة القضاء الذي قال كلمته مؤخراً، واضعاً حد لكافة القرارات الاعتباطية).

وختمت ستيفاني صليبا حديثها بعبارة : (أمام هذا السيناريو المضحك المبكي، وحدها الحقيقية ستعلو فوق كل صوت).

ستيفاني صليبا

 

كلمات دالة:ستيفاني صليبا

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