ستيفاني صليبا ترد على مذكرة توقيفها بتهمة تبييض الأموال

البوابة-خرجت الممثلة اللبنانيّة ستيفاني صليبا عن صمتها وردّت على الأخبار المُتداولة عن صدور مذكرة توقيف جديدة بحقها في لبنان، في قضية اختلاس و تبييض الاموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان و زوجته .

و لـ(إي تي بالعربي) صرحت صليبا: (كثر الحديث عن سيناريو الادعاء المعتاد بحقي، وكثر السؤال عن توقيفي، فجئت أطمئن أنني لم أتبلغ لا أنا ولا فريقي القانوني أية مذكرة توقيف خلافاً لما تداولته وتناقلته وسائل الإعلام).

وتابعت صليبا قائلةً : (أكرر أن لا علاقة لي بالادعاء الصادر لا من قريب ولا بعيد، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأؤكد أنني سأتّبع كافة الطرق القانونية دفاعاً عن نفسي حتى جلاء الحقيقة، إيماناً مني بنزاهة القضاء الذي قال كلمته مؤخراً، واضعاً حد لكافة القرارات الاعتباطية).

وختمت ستيفاني صليبا حديثها بعبارة : (أمام هذا السيناريو المضحك المبكي، وحدها الحقيقية ستعلو فوق كل صوت).