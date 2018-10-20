رسميا: ستيفاني صليبا أمام عابد فهم في (دقيقة صمت)

ستيفاني صليبا أمام عابد فهم في (دقيقة صمت)

كشفت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا عن تعاقدها رسمياً مع شركة الصباح على مسلسل جديد بعنوان (دقيقة صمت) وستؤدي فيه دور البطولة الى جانب النجم السوري عابد فهد. وسيدخلان معاً السباق الرمضاني للمسلسلات من خلاله العام المقبل 2019.

وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:(سعيدة جداً لانضمامي إلى شركة صبّاح اخوان لصاحبها المنتج الكبير صادق الصبّاح، ودخول السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل (دقيقة صمت) إلى جانب النجم الكبير عابد فهد. والله وليّ التوفيق.انتظرونا في رمضان ٢٠١٩)، حسب موقع الفن.