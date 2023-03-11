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سجدة عروس حسن شاكوش في حفل زفافهما تشعل جدلا واسعا

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 11 آذار / مارس 2023 - 05:11
حسن شاكوش و عروسه
حسن شاكوش و عروسه

البوابة-في مشهد خطف أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأت ريم عروسة الفنان حسن شاكوش بالسجود  في بدء حفل زفافها وسط الحضور،  شاكرة الله على زواجها من شاكوش.

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وأشعلت تلك السجدة مواقع التواصل الاجتماعي، بآلاف الإعجابات والتعليقات الإيجابية والمؤيدة لتصرف العروس، فيما أبدى آخرون استيائهم من هذا التصرف و انتقدوه بشدة.

وجاءت أبرز ردود الأفعال كما يلي:(هي سجدت باللبس ده لا حول ولاقوة إلا بالله ربنا يعافينا)؛ فيما كتب أخر: (ايه السجود العريان ده!).

واحتفل مغني المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه أمس على فتاة من خارج الوسط الفني في أحد فنادق القاهرة، بحضور أصدقائه وأقاربه و عدد من نجوم الغناء. وقد أحيا كل من النجم مصطفى قمر وتامر حسني حفل الزفاف  وقدموا سويا أغنية (السود عيونه) وسط تفاعل كبير من الحضور، وحرص على الحضور كل من المطرب عمر كمال وحمو بيكا وأحمد باتشان، وأصدقاؤه وأقاربه.

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