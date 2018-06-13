قبيل عرضه بأيام...سحب ترخيص فيلم (كارما)

قررت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات سحب ترخيص فيلم (كارما) للمخرج خالد يوسف؛ لمخالفة شروط التراخيص الممنوحة له، حسبما جاء بالقرار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به.

وفيلم (كارما) تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة عمرو سعد، غادة عبدالرازق، زينة، خالد الصاوي، سارة التونسي، ماجد المصري، دلال عبدالعزيز، وفاء عامر، مجدي كامل، مصطفى درويش، حسن حرب، يوسف الحسيني، خالد تليمة، عمر زهران، وكان من المقرر أن يشارك في موسم عيد الفطر، حسب موقع الشروق.

ويدور العمل في إطار درامي اجتماعي تتناول الأحداث في خطوط متوازية، وبشكل متشابك العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، من خلال قصة شاب مسلم يتعلق بحب فتاة مسيحية ويتزوج منها؛ بالرغم من اعتراض الجميع على تلك الزيجة، وعلى جهة أخرى تورط أحد رجال الأعمال في قضية فساد كبيرة بالدولة.