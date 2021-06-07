سخرية أحمد السالم من فتاة تقدم على الانتحار تعرضه للانتقاد.. وسخرية من لونه البرتقالي

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شارك نجم السوشيال ميديا أحمد السالم سؤال إحدى معجباته عبر حسابه على تطبيق"سناب شات" حول كيفية إزالة رغبتها في الانتحار من دماغها، حيث كتبت: "كيف أشيل فكرة الانتحار من راسي بدون يوزر وفيسي لأن القبيلة تتابعك فابدل ما انتحر هم يذبحوني، ترا اتكلم جد فارد".

وبدل أن يأخذ الموضوع بجدية ويمنحها بعض النصائح، أجاب السالم ساخرًا: "شنو فيه يا بنتي، تابعيلك مسلسل من نيتفلكس، سويلك طبخة اعزميلك رفيقاتك، روحي كشخي اطلعي أي مكان، شنو انتحر هدي اللعب".

وانهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد السالم وطريقة رده، فكتب أحدهم: " يتركون الناس المختصة والفاهمة ويلجأون لحثالة المشاهير علشان يعالجون مشاكلهم".

وعلّق آخر منتقدًا: " انصح قول كلمه حلوه شنو نتفليكس ومصخره كلمها عن الدين وانه مايجوز ماشفت مشهور يتكلم مثل الناس جنك سوبر مان الجزء الاول".

وكتب آخر: "مسوي فيها ضحك و سوالف !!الاكتئاب في عصرنا يقتل اكثر من اي مرض يسمونه "الموت الصامت".

وسخر أحدهم: " جزاه الله خير انقذ البنت من الانتحار صح والله الفانيشستات وجودهم اصبح شي ضروري".

وبعيدًا عن الهجوم على إجابته المستهترة، تلقى السالم موجة من السخرية بسبب لون بشرته في الفيديو المائل بالبرتقالي، فعلَّق أحدهم: " هاي ليش لونه لون شاي حمر بالزعفران".

وكتب آخر: "اول مره اشوف شخص لونه برتقالي".