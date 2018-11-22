سعد الصغير يعترف بخياناته لزوجته و ينهار على الهواء

سعد الصغير

فجر الفنان المصري سعد الصغير مفاجأة، حيث كشف أنّه خان زوجته أكثر من مرة. و قال سعد إنّ زوجته كانت تراه يجلس مع سيدات غيرها، مشيراً إلى أنّها كانت تتحمل كل ذلك من أجل أبنائها، حسب موقع الفن.

وخلال مقابلة تلفزيونية له، إنهار سعد بعد تذكره لوالدته المتوفية، معرباً عن أمنيته في رؤيتها ولو لمرة واحدة في المنام.

وأوضح سعد أن والدته توفيت بعد دخولها إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، قائلاً: (محدّش هيعوضني عن أمي سواء كان أولادي أو إخوتي، ولا حَد هيعوضني ضفر أًمي، هي كانت سندي وضهري).