سعد الصغير يتحوَّل لامرأة.. وزوجته تعلن طلاقهما بعد فيديو مهيرة عبدالعزيز!

أثار الفنان المصري الشعبي سعد الصغير حالة من الصدمة والاستهجان عقب ظهوره على شكل امرأة برفقة الإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز.

شاركت مهيرة عبدالعزيز عبر حسابها على "إنستغرام" عدة مقاطع فيديو تظهر برفقة سعد الصغير من كواليس مسرحية "كازانوفا" التي ستعرض في الرياض، حيث ظهر سعد الصغير بشكل صادم مُرتديًا شعر مستعار أحمر اللون، وواضعًا مستحضرات التجميل بشكل مبالغ به على بشرته، بينما ارتدى تيشيرت أسود ضيق وبنطال باللون النيلي.

وليبدو كسيدة، وضع حشوات كبيرة ناحية الصدر والمؤخرة ليحصل على قوام امرأة.

وانهالت التعليقات المنتقدة للصغير وظهوره بهذا الشكل المبالغ به، فكتب أحدهم: "لعن الله المتشبهين المتشبهين من الرجال بالنساء".

وأضاف آخر: "مسخره وقذارة وقله حياء ...ده كله علشان الفلوس ".

وعلَّقت إحداهن: "مسكين الصغير.. يتوق ويشتاق ليتحول الي امرأه .... نسأل الله السلامة والعافية يارب".

طلاق سعد الصغير وبرلنتي عامر

وبعد فيديوهات الصغير ومهيرة، أعلنت الممثلة المصرية برلنتي عامر، الزوجة الثانية للفنان المصري، انفصالها رسميًا عنه بعد زواج استمر لأعوام، ونشرت بيانًا عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".

ويجدر الإشارة إلى أن علاقة الحب التي جمعت الصغير وبرلنتي بدأت منذ 3 سنوات لتكلل بالزواج العام الماضي في شهر فبراير بعد فترة خطوبة استمرت لسنة تقريبًا.

مهيرة عبدالعزيز تتعرض للانتقاد بسبب فيديوهاتها



وكان لمهيرة نصيبًا من الانتقادات كذلك، فطريقتها بالرقص وملامستها للرجال استفزت الكثيرين، وخاصة وأنها تعرف بشخصيتها المحافظة وأسلوبها الرزين، فكتب إحدى المتابعات: "شسويتي بنفسج .. كنت مثل للاعلامي المجتهده .مع الأسف .ياريت تصحين من بعد هاي اللخبطه".

وأضافت أخرى: "مع الاسف كنتي مذيعة ناجحة وراكزة بس طار كلشي كرامة الفلوس".

وكتبت إحدى المتابعات: "مهيره كانت جداً هاديه ومحترمه ليش تغيرت ١٨٠ درجه صارت جريئه وتتلصق في الرجال بدون حياء".