سعد رمضان: ندمت على المساكنة.. والرجال ليسوا ملائكة

حلَّ الفنان اللبناني سعد رمضان ضيفًا في برنامح "بلا تصنيف" مع الإعلامية غريس راضي، تطرق فيه للحديث عن المواضيع من بينها رأيه بالمساكنة.

سعد رمضان ورأيه بالمساكنة

في اللقاء، سُئل رمضان حول رأيها بفكرة المساكنة، ليشير إلى أنه في بعض الأحيان يكون مع الفكرة وفي أحيان أخرى يكون ضدها لأنها محرمة شرعًا.

وأوضح أنه عاش المساكنة بعد خروجه من برنامج "ستار أكاديمي"، إلَّا أنه يندم على ذلك باعتباره محرمًا شرعًا ودينًا.

ولفت رمضان إلى أنه يفضل عدم الزواج من امرأة عاشت المساكنة قبله، وأضاف: "لنكون صريحين، كل إنسان بالحياة بتمنى يكون هو الشخص الوحيد أو الأول في حياة المرأة ونفس الشي للمرأة.

سعد رمضان: "الرجال ليسو ملائكة"

وحول ما إذا كان الرجال جميعهم خونة، أوضح أنه لا يوجد رجل "ملاك" دون أخطاء وعيوب، مشيرًا إلى الخيانة لا تعني بالضرورة الجسدية، بل قد تكون بنظرة أو مكالمة هاتفية.

وكشف رمضان أنه نادم على العديد من الأمور السيئة التي اقترفها في حياته من بينها شرب الكحول، وقال: "أنا بديني كمسلم شرب الكحول حرام".

رجل شرقي

ولفت رمضان إلى أنه 90 بالمائة رجل شرقي لكن بطابع عصري، مؤكدًا على دعمه لحقوق المرأة وضد تواجد زوجته في البيت فقط للطبخ والترتيب والتنظيف، وقال: "أنا مرتي بدي إياها تكون امرأة ناجحة، عندها هواياتها، وطموح ومستقبل".

وأشار إلى أنه ليس ضد أن يكون لزوجته أصدقاء رجال، فالثقة التي ستكون بينها.