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وفاة صديق سعد رمضان .."حسيت شقفة من قلبي راحت"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 30 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:03
سعد رمضان
سعد رمضان

فجع الفنان اللبناني سعد رمضان بوفاة صديقه العزيز، الذي وصفه بـ"خيي الكبير"، ونعاه في منشور مؤثر معربًا عن حزنه وألمه على فراقه.

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سعد رمضان ينعي صديقه المتوفى

وتوجَّه سعد رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك منشورًا مؤثرًا ينعي فيه صديقه "أبو رجب"، كتب فيه: "الله يرحمك يا صديقي الاول والاخير ، يا خيي الكبير اللي كنت تخاف علّي وتحميني مثل كأني ولد من ولادك .. ١٤ سنة ولا يوم مرق الا وانت حدي ومعي .. ولا يوم من الايام تركتني".

وتابع: "بس توفيت حسيت شقفة من قلبي راحت يا "ابو رجب" يا رفيقي، وخيي وسندي ، كنت بتعرفني اكتر من حالي، كنت جزء كتير كبير من حياتي يا اطيب قلب بالدني كلها.. ان لله وانا اليه راجعون".

سعد رمضان

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رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور رمضان مواسين إياه وداعين لرفيقه بالرحمة، من بينهم الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي كتب: "الله يرحمو و يصبركم على فراقو".
 
من ناحيته، كتب المخرج بسام الترك: "‏الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة البقاء لله الله يرحمه ويصبركم والله كسر لي قلبي إنسان طيب رحمة الله عليه"، وأضاف الفنان فادي حرب: "الله يرحمه يا صديقي ويكون مثواه الجنة".

كلمات دالة:سعد رمضان

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