وفاة صديق سعد رمضان .."حسيت شقفة من قلبي راحت"

فجع الفنان اللبناني سعد رمضان بوفاة صديقه العزيز، الذي وصفه بـ"خيي الكبير"، ونعاه في منشور مؤثر معربًا عن حزنه وألمه على فراقه.

سعد رمضان ينعي صديقه المتوفى

وتوجَّه سعد رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك منشورًا مؤثرًا ينعي فيه صديقه "أبو رجب"، كتب فيه: "الله يرحمك يا صديقي الاول والاخير ، يا خيي الكبير اللي كنت تخاف علّي وتحميني مثل كأني ولد من ولادك .. ١٤ سنة ولا يوم مرق الا وانت حدي ومعي .. ولا يوم من الايام تركتني".

وتابع: "بس توفيت حسيت شقفة من قلبي راحت يا "ابو رجب" يا رفيقي، وخيي وسندي ، كنت بتعرفني اكتر من حالي، كنت جزء كتير كبير من حياتي يا اطيب قلب بالدني كلها.. ان لله وانا اليه راجعون".

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور رمضان مواسين إياه وداعين لرفيقه بالرحمة، من بينهم الفنان المغربي سعد لمجرد، الذي كتب: "الله يرحمو و يصبركم على فراقو".



من ناحيته، كتب المخرج بسام الترك: "‏الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة البقاء لله الله يرحمه ويصبركم والله كسر لي قلبي إنسان طيب رحمة الله عليه"، وأضاف الفنان فادي حرب: "الله يرحمه يا صديقي ويكون مثواه الجنة".