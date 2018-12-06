سعد رمضان

يعيش حاليًا الفنان اللبناني سعد رمضان فترة رائعة ونجاحات مبهرة، وذلك بعد تحقيقه أكثر من 2 مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة "شو محسودين"، والتي طرحها قبل أسبوعين من الآن عبر قناة روتانا الرسمية على موقع يوتيوب.

أغنية "شو محسودين" من كلمات الشاعر علي المولى، وألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد، ومن إنتاج شركة روتانا، ويستعد رمضان خلال الفترة المقبلة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

الجدير بالذكر أن الفنان سعد رمضان قد أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الـ27، وبحسب آخر التقارير الصحفية، فإن النجم اللبناني سيكون له الفترة القادمة العديد من المشاريع الفنية والغنائية.

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