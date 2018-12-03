سعد لمجرد في وضع لا يحسد عليه بعد التصريح الأخير من الشابة لورا بريول

سعد لمجرد

الكثير من الأخبار حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، والذي لا يزال يقبع في سجنه في فرنسا، ولا أحد يعلم كيف يقضي هذه الأيام الصعبة والمريرة، وعلى الرغم من أن آخر الأخبار التي نشرت سابقًا أفادت بأن مجريات القضية في صالحه إلّا أن الشابة لورا بريول خرجت مؤخرًا بتصريح أفزعت فيه محبي الفنان الشاب.

وفي التفاصيل، فإن آخر التطورات التي حدثت في قضية لمجرد لم تكن مبشرة بالخير، حيث نفت الشابة بريول أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا ببراءة الفنان المغربي من تهمة الاغتصاب الأولى، وأكدت بريول أن كل ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وذلك عندما أجابت على سؤال لإحدى الناشطات عن حقيقة إسقاط التهمة عن لمجرد.

من جهة أخرى، أكد صديق الفنان سعد لمجرد أن هناك مطالبات للقضاء بالإسراع في مجريات القضية الثانية، في حين اختارت الصحف الفرنسية عدم التعامل مع الأمر وتجاهله باعتبار أن الاغتصاب تهمة لا يسامح فيها القضاء الفرنسي ولا في أي شكل من الأشكال.

الجدير بالذكر أن القاضي المكلف بالقضية طلب من الفتاة التي وجهت الاتهام للمجرد بأن تأتي لمواجهته، إلّا أنها لم تحضر في الجلسة الأولى، ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة الثانية خلال الأيام المقبلة، وعليه سيتم تقرير المصير النهائي للشاب المغربي.