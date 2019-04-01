سعد لمجرد وفضل شاكر يتبادلان الهدايا على طريقتهما الخاصة..شاهدوا الفيديو

سعد لمجرد وفضل شاكر يتبادلان الهدايا على طريقتهما الخاصة

في لفتة جميلة من كلا الفنانين فضل شاكر وسعد لمجرد، تبادل كل منهما الغناء للآخر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبدأ الأمر من جهة سعد لمجرد عندما قام بغناء أغنية "خدني معك" وقام بإهدائها لوالدته في يوم المرأة العالمي، وجاء الرد من فضل شاكر يوم أمس عبر تويتر وقام بغناء أغنية "انتي باغية واحد" بطريقته الرومانسية المعهودة.

وشارك فضل شاكر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر وهو يعزف ويغني أغنية لمجرد "انتي باغية"، وقام بتغيير لحنها وغناها على طريقته الهادئة والرومانسية، ولاقت الأغنية تفاعلًا لافتًا من الجمهور الذي فرح بعودة نجمهم المفضل للنشاط والظهور على مواقع التواصل.

الجدير ذكره، أن فضل شاكر عاد لممارسة نشاطه الفني بعد فترة طويلة من الغياب، وطرح مؤخرًا أغنيتين وهما: "مع السلامة"، و"حبيتك"، ومن المقرر أن يكون هناك المزيد من الأغاني المنفردة خلال الفترة القادمة، بينما يستعد لمجرد لإطلاق أغنية جديدة أيضًا بعد آخر أعماله "بدك ايه" دون الكشف عن التفاصيل.