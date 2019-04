سعد لمجرد وفضل شاكر يتبادلان الهدايا على طريقتهما الخاصة..شاهدوا الفيديو

View this post on Instagram

هدية بسيطة مني لك امي ولكل نساء العالم. كل عام وانتن بالف خير . #الله_ينصر_سيدنا#love_my_fans_forever_and_evere#love_my_parents_forever_and_ever #happy_women’s_day swipe up in my story to watch the rest of the video i hope you enjoy it @fadelchaker_official @yara

