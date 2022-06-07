سعد لمجرد يتعرض للهجوم.. ومطالبات بوقف حفله في جدة

تصدر هاشتاغ "#نرفض_سعد_المجرد_في_جدة" موقع التغريدات القصيرة "تويتر"؛ رفضًا لإقامة الفنان المغربي سعد لمجرد حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم جدة، والمقرر بتاريخ 17 يونيو الجاري.

أثارت الصفحة الرسمية لـ"روتانا لايف" حماس متابعيها بالإعلان عن الحفل المرتقب للنجم سعد لمجرد والفنان اللبنانية إليسا عبر نشر البوستر الترويجي للحفل عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "حفلنا الجاي في موسم جدة.. رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد وراح يغنون لنا أغنيتهم (من أول دقيقة) ولأول مرة في حفل يجمعهم".

وتوجَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم الخاصة للتعبير عن غضبهم واستيائهم من إقامة حفل للمجرد على أراضي السعودية، خاصة أن الأخير متهم بقضايا تحرش واغتصاب، فكتبت إحداهن: "هذا ماعنده كرامه متى يفهم ان مسيرته منتهيه من قبل تبدا حتى ٣ حفله الجمهور يرفضك ياحثاله المجتمع".

هذا ماعنده كرامه متى يفهم ان مسيرته منتهيه من قبل تبدا حتى ٣ حفله الجمهور يرفضك ياحثاله المجتمع #نرفض_سعد_المجرد_في_جده — انجوس (@kpya_11) June 6, 2022

واستهجن أحدهم إقامة حفلات خلال موسم الحج، وكتب أحد المستخدمين: "نرفض وبشدة حضوره هذا موسم حج وليس موسم حفلات.. شهر ذو القعدة من الأشهر الحرم الطاعة فيها مضاعفة والمعصية فيها معظمة فيها العشر الاوائل من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم عاشوراء.. ( فلَا تظلِموا فيهنَّ أنفُسكم )".

كما استذكرت إحداهن تطاول إليسا على المملكة العربية السعودية، قائلة: "حتى اليسا معاه ما نسينا كلامها عن السعوديه وقضية خاشقجي انا ما ادري الى متى نستضيف هالحثالات وتندفع لهم ملايين وهم من برا الله الله ومن جوا يعلم الله".

حتى اليسا معاه ما نسينا كلامها عن السعوديه وقضية خاشقجي انا ما ادري الى متى نستضيف هالحثالات وتندفع لهم ملايين وهم من برا الله الله ومن جوا يعلم الله #نرفض_سعد_المجرد_في_جده — 𝑺𝒉𝒂𝒉𝒂𝒅🦋 (@ro6qii) June 6, 2022

وفي وقت سابق، أطلق ناشطون وناشطات من العراق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً لإقامة حفل سعد لمجرد في بغداد؛ إذ رأوا أن إقامة الحفل محاولة لتلميع صورة لمجرد المتهم بأكثر من جريمة اغتصاب وتحرش، خصوصاً أنه لم يُبرّأ حتى الساعة من أي منها.

وأطلق ناشطون عراقيون وسم "#حفل_سعد_المجرد_مرفوض" الذي سرعان ما لقي تفاعلاً على موقعي "تويتر" و"فيسبوك".

هذا و أوقف لمجرد عام 2010 في الولايات المتحدة بعد اتهامه باغتصاب فتاة وضربها، غير أنه خرج بكفالة مالية في انتظار انتهاء التحقيقات، لكنه غادر البلد قبل ذلك ولم يعد إلى الولايات المتحدة مجدداً.