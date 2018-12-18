سعد لمجرد

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أغنيته الجديدة "بدك ايه" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب في الـ17 من كانون الأول، وذلك عقب خروجه من السجن مؤخرًا بقرار من المحكمة بإطلاق سراحه مؤقتًا إلى حين الانتهاء من التحقيقات في قضية الاغتصاب الأخيرة في مدينة سان تروبيه الفرنسية.

وحظيت أغنية المعلّم بإعجاب كبير من قبل متابعيه ومحبيه في جميع أنحاء العالم، وحصدت حوالي 3 ملايين مشاهدة في أقل من 12 ساعة، وبهذا يواصل لمجرد نجاحاته في عالم الفن ويثبت من جديد بأنه رقم صعب وموهبة فريدة من نوعها لا تتكرر كثيرًا.

الجدير ذكره أن أغنية سعد لمجرد "بدك ايه" هي النسخة العربية للأغنية الهندية "BINTE DIL"، والتي عُرضت في فيلم "PADMAAVAT"، لذا كان هناك ردود فعل إيجابية من قبل معجبين لمجرد في الهند والذين أبدوا إعجابهم بهذا العمل الفني من خلال التعليقات وأعطوا العلامة الكاملة لنجمهم العربي.