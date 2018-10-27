سعد لمحرد: هل ينال حكما بالبراءة؟

صرّح محامي الفنان المغربي سعد لمجرد، الفرنسي جان مارك فيديدا، لإحدى الصحف الفرنسية فور إنتهاء الجلسة الأخيرة لمحاكمة موكله، أن القضية تسير في طريقها الصحيح وأن براءة لمجرد قريبة، خاصة بعد أن قرّر القاضي سماع أقوال المتهمة مرة ثانية لتضارب الأقوال بينها وبين الشهود، الذين استمع لأقوالهم في الجلسة السابقة يوم الجمعة الماضي، حيث أكدوا أن المدّعية خرجت من غرفة لمجرد في الفندق وهي تطلب النجدة، ولم تبدُ عليها آثار العنف، ولكنها كانت تصرخ بصوت عالٍ طالبة الاتصال بالشرطة، حسب موقع الفن.

وقد قرّر القاضي مواجهة جديدة بين الضحية ولمجرد، خلال الأسابيع المقبلة.