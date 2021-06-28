سعد مينة يرفض العمل في الهيبة.. ولا مقارنة بين هيفاء وهبي وهذه النجمة القديرة!

أطلَّ النجم السوري سعد مينة ضيفاً في برنامج "المختار" الذي يقدمه باسل محرز على إذاعة "​المدينة إف. إم"، وتطرَّق للحديث عن عدة مواضيع من بينها أساس شهرة النجم وأسلوب القنوات الفضائية المتبع للترويج لأعمال المخرجين.

أشار سعد مينة أن القنوات الفضائية تعتمد على شهرة النجم أكثر من موهبته وفنه؛ لذلك يلجأ المخرجون لضم أسماء من الفنانين المشهورين على مواقع التواصل الاجتماعي ليحصلوا على ترويج القنوات الفضائية والتسويق لأعمالهم.

وأوضح مينة أن نجومية الفرد لا تتعلق بمدى بيعه، مُشيرًا أنه لا يجدر على سبيل المثال مقارنة السيدة النجمة الكبيرة منى واصف بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأن الأخيرة تبيع أكثر، وقال: "هيفاء وهبي يمكن بتبيع أكتر من منى واصف، لكن هل يعني أنها أكثر موهبة وأهمية منها.. أصلًا عيب شبه منى واصف بهيفاء وهبي".

سعد مينة يرفض المشاركة في الهيبة

أكد سعد مينة أنه سيرفض المشاركة في مسلسل "الهيبة" لو عرض عليه، لأن لديه مشكلة فكرية معه، فهو يرى ليس من الصواب تكريس فكرة الخارج عن القانون ومروج المخدرات على أنه بطل، ويرى أنه لا يجدر أن يكون رمزًا، ولا يرى أن تقديم شخص قاتل وجعل المشاهدين يشعرون بالتعاطف معه أمر جيد على الإطلاق.

وأكَّد أن ليس لديه مشكلة مع "الهيبة" ولا خلاف يجمعه بالمخرج سامر البرقاوي أو النجم السوري تيم حسن، الذين تجمعه بهما صداقة قوية.