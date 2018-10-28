بالفيديو: سعود أبو سلطان نجم سوبر ستار يعود بعد 7 سنوات ويكشف عن قصة غيابه المؤثّرة!

سعود أبو سلطان

بعد غياب لفترة طويلة، عاد الفنّان ونجم سوبر ستار سعود أبو سلطان من جديد في أول لقاء إعلامي له من خلال برنامج "MBC Trending"، وتحدّث في اللقاء عن تفاصيل الفترة الصعبة التي ابتعد فيها عن الأضواء بعد قضية اغتصاب الفتاة الفرنسية والحكم عليه بتهمة هتك العرض الذي أصدرته المحكمة آنذاك.

وكشف أبو سلطان عن تفاصيل الحالة النفسية التي وصل إليها خلال فترة غيابه الطويلة، وخاصة بعد الحكم عليه في قضية الفتاة الفرنسية، وأوضح بأنه في لحظة من اللحظات فقد الإحساس بكل ما يحيط به، ولم يستطع أن يعزف على آلة العود خاصته لمدة 3 سنوات، حتى أنه وصل لمرحلة ما كاد يقنع نفسه بأن صوته ليس جميل وليس له قيمة فنية، إلّا أن وجود والدته في حياته وحبها له أعطاه أملًا بأن هناك ما يستحق الحياة على هذه الأرض، فأخذ قراره بمواصلة الطريق حتى النهاية.

وما زاد الطين بلة، ابتعاد الكثير من الناس عنه حتى من هم أقرب الناس إليه كإخوانه، حيث أنه دخل في عزلة شديدة ووحدة تامة وكان تعليقه على هذه المرحلة بأنها "سنة الحياة"، وأكد أن هناك بعض الأشخاص الذين حافظوا على العلاقة معه واستمروا بالاطمئنان عليه من حين لآخر، وخص بالذكر الفنّانة الأردنية وزميلته في برنامج المواهب الغنائي ديانا كرازون.

يشار إلى أن الفنّان سعود أبو سلطان يعيش حاليًا نظام حياة صحي ورياضي، حيث أنه يمارس لعبة "الكيك بوكس" بجانب تمارين اللياقة البدنية، وكان قد شارك متابعيه مؤخرًا عبر حسابه على موقع إنستغرام صورًا وفيديوهات من احتفاله بعيد ميلاده الـ39، وحاليًا يحضّر لعودة فنّية قوية إلى جمهوره ومحبيه في كل مكان.

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