سعود الدوسري في ذكرى وفاته السابعة .. وفاة صادمة عن 46 عامًا

استذكر عدد من رواد السوشال ميديا في السعودية الإعلامي الراحل سعود الدوسري في الذكرى السابعة على رحيله المفاجئة والصادمة في العاصمة الفرنسية باريس

7 سنوات على رحيل سعود الدوسري

صادف يوم أمس 7 أغسطس من عام 2022 الذكرى السابعة على وفاة الإعلامي السعودي سعود الدوسري والذي فارق الحياة بشكل مفاجئ وصادم في 7 أغسطس من عام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة

وشكلت وفاة الدوسري قبل 7 سنوات حالة من الصدمة بين الجمهور العربي، حيث كان يتمتع بموهبة كبيرة في الإعلام بالإضافة إلى وسامته ودماثة أخلاقه

سعود الدوسري ومشواره في عالم الإعلام

ولد سعود الدوسري في شهر سبتمبر من عام 1968 في محافظو الخرج، وهو اخ غير شقيق لوزير العمل السعودي مفرج القباني، بدأ مشواره في الإعلام من إذاعة القرآن الكريم حيث كان يقرأ نشرات الأخبار

وتعين لاحقًا بشكل رسمي في اذاعة الرياض وأصبح مذيع نشرة أخبار، وانتقل لاحقًا إلى إذاعة mbc fm في لندن، حيث اقتصر نشاطه حينها على البرامج السياسية والأخبار.

تحول لاحقًا إلى برامج الفن وساعده صوته وووسامته بالإضافة إلى موهبته في اثبات نفسه، في عام 1995 شارك في تقديم برنامج صباح الخير يا عرب على شاشة ام بي سي.

تسبب خطأ فادح باستغناء شبكة ام بي سي عنه، وكان هذا الخطأ مع فنان العرب محمد عبده، والذي اغلق الخط خلال استضافته، وانتقل سعود لاحقًا إلى محطة اوربت وقدم العديد من البرامج هناك.

قدم لاحقًا برنامج توك شو من الرياض إلى جانب الإعلامية ايمان المنديل، عاد في عام 2008 إلى قناة ام بي سي، واعتبر ان عودته نقلة فرصة ثمينة له.

حصل على جائزة ة أفضل مذيع عربي عام 1995 من إحدى المجلات وفي عام 2010 حصل على جائزة جوردون أووردز كأفضل مذيع عربي



سافر في عام 2015 إلى العاصمة الفرنسية باريس لتلقي بعض العلاج حيث انه كان يعاني من مشاكل في عضلة القلب، الا انه اصيب هناك بنوبة قلبية تسببت بوفاته عن عمر 46 عامًا