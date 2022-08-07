3 اعمال للراحلة دلال عبدالعزيز تشهد آخر ظهور لها.. من بينها مسلسل لم يعرض بعد

تحل اليوم 7 أغسطس الذكرى الأولى لوفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وجاءت وفاة الفنانة المصرية بعد ما يقارب الـ 3 أشهر من وفاة زوجها الفنان سمير غانم بالفيروس

3 أعمال للراحلة دلال عبدالعزيز عرضت بعد وفاتها

وبالرغم من مرور عام على وفاة الفنانة المصرية، إلا أنها تتواجد في عدد من الأعمال الجديدة التي عرضت بعد وفاتها، حيث إن دلال عبدالعزيز كانت قد صورت هذه الأعمال قبل إصابتها بالفيروس ووفاتها

فيلم فرق خبرة

صدر الفيلم في شهر نوفمبر من عام 2021 أي بعد ما يقارب الشهرين على وفاة الفنانة المصرية، وهو فيلم رومانسي كوميدي من إخراج شريف نجيب

ويدور الفيلم حول الشاب ناجي، وهو شاب حالم وهادئ، يلتقي بـسلمى ليخوض معها العديد من التجارب بعد أن يقع في حبها، حيث يهرب من خلال علاقته معها من مشاكله العائلية، ويبدأ ناجي بالعيش على طريقته الخاصة بعدما كان يعيش وفق لمخططات عائلته، وجسدت الفنانة الراحلة في هذا العمل شخصية والدة ناجي

أبطال فيلم فرق خبرة:

هدى المفتي

محمد الشرنوبي

دلال عبدالعزيز

محمود البزاوي

طه دسوقي

سينتيا خليفة

هشام الشاذلي

علي السبع

هبة يسري

شريف مندور

عبدالمنعم رياض

طه خليفة

فيلم تسليم أهالي

يعرض في الوقت الحالي للفنانة الراحلة فيلم تسليم أهالي والذي يحقق نجاحًا لافتًا وإقبال جماهيري كبير عليه في السينمات، ويروي العمل قصة طبيب وزوجته، يحلم هذا الطبيب بالهجرة إلى كندا حتى تظهر إحدى السيدات في حياته التي تبدأ بملاحته وزوجته في كل مكان مع العديد من الأحداث الكوميدية، والفيلم من إخراج: خالد الحلفاوي وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب

وشارك الفنان الراحل سمير غانم كضيف شرف في هذا العمل الذي جمع ابنته دنيا وزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز وتجسد الأخيرة شخصية بثينة في الفيلم

أبطال فيلم تسليم أهالي:

دنيا سمير غانم

هشام ماجد

بيومي فؤاد

دلال عبدالعزيز

عمرو وهبة

عبدالله مشرف

أحمد فتحي

محمد ممدوح

محمد حسني

لوسي

سمير غانم

مسلسل عالم موازي:

كان من المفترض أن يعرض هذا المسلسل في الموسم الرمضاني الماضي إلا أن وفاة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز والأزمة التي مرت بها ابنتها دنيا بطلة العمل بعد وفاة والديها تسببت في تأخير عرضه، ولم يتم تحديد موعد عرض المسلسل بعد

وبحسب بعض الأنباء المتداولة فإن العدوى بفيروس كورونا كانت قد وصلت للفنانة المصرية خلال تصويرها هذا المسلسل، وهو من إخراج هشام جمال وتأليف عمرو وهبة هشام جمال

أبطال مسلسل عالم موازي: