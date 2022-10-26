سعيد الماروق يرد على اتهامات طليقته بالتعنيف الأسري..ويهدد باللجوء للقضاء

أطلقت منظمة نسوية في لبنان حملة ضد المنتج اللبناني سعيد الماروق عبر موقع "تويتر" مستخدمةً هاشتاغ "سعيد الماروق معنف"، بعدما اتهمته زوجته جيهان أبو عايد بتعنيفها وضربها والاعتداء عليها.

زوجة سعيد الماروق تتهمه بالتعنيف الأسري

نشرت منصة "شريكة ولكن" وثائق تكشف من خلالها تعرض جيهان أبو عايد للتعنيف الجسديّ المبرح على يدي زوجها الماروق، مستخدمًا يديه والقدمين والمسدس، وإقدامه على عضها، وأكدت على وجود ثمانية تقارير من الطب الشرعي تثبت التهم الموجهة إليه تحت مسمى "التعنيف الأسري".

سعيد الماروق يرد على الاتهامات

وردَّ الماروق على الاتهامات الموجهة له في بيان نشره عبر محاميه الخاص رائد حمدان، جاء فيه: "لا صحة على الإطلاق للأخبار المتداولة عنه ووصفه بالمعنف، أن المخرج سعيد الماروق وحتى هذه الساعة يقوم بواجباته تجاه أولاده وطليقته، وهي ليست منة، وإنما واجب أبوي تجاههم، ونحتفظ بحق الموكل بتقديم الأدلة والمستندات التي من شأنها إثبات براءته من التهم الموجهة إليه، وقلب الطاولة على طليقته من ورائها".





كما نشر الماروق عبر حسابه على "إنستغرام" منشور يدعي فيه أنه ضحية حملة ممهنجة للطاحة بسمعته، وكتب: "في الآونة الأخيرة، يتمّ تداول شائعات كاذبة وغير صحيحة ممنهجة يتمّ تمويلها من قبل أشخاص ومواقع مشبوهة تسيء إليّ وإلى أسرتي وأولادي، وتمسّ شرفي وكرامتي".

وتوَّعد بملاحقة كل من ينشر ويساهم في نشر الشائعات حوله قضائيًا، وكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالإساءة له ولعائلته وكلّ من يعنيه في حياته الخاصّة.