سعيد عبد الغني يرحل

تتلقى أسرة الفنان الكبير الراحل سعيد عبد الغنى العزاء فى فقيدهم بعد غد الأحد بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لموقغ اليوم السابع.

كان الفنان أحمد سعيد عبد الغنى قد شيع جثمان والده من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، منذ قليل بصحبة وفد من نقابة المهن التمثيلية فى مقدمتهم الدكتور أشرف زكى، وتم دفنه بمقابر الأسرة بالعاشر من رمضان.

يذكر أن الفنان الكبير سعيد عبد الغنى توفى عن عمر ناهز 81 عاما صباح اليوم الجمعة بعد رحلة مرض بلغت عدة أشهر دخل على أثرها فى غيبوبة تامة داخل أحد مستشفيات المعادى، استمر فيها أسابيع طويلة حتى وافته المنية.