سقطة مؤلمة أمام الحاضرين في مهرجان الجونة..هذا ما حدث أثناء تكريم فنانة مشهورة (فيديو)

بدأت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت منذ يومين في مصر، ومن المعروف عن هذا المهرجان أنه يحظى باهتمام واسع من قبل الإعلام والصحافة، حيث يتم تناقل آخر أخبار الفنانين المشاركين هناك لحظة بلحظة، سواء كان عرض لإطلالات النجوم أو تكريم أو حتى سقوط وتعثر أمام الجميع.

وبهذا الصدد، تعرضت الفنانة المغربية نسرين راضي لموقف محرج بعد تعثرها بسبب القفطان المغربي أثناء صعودها إلى المسرح لتكريمها، حتى أن من كان حولها عند لحظة سقوطها ظهر على ملامحه الخوف والقلق وسارع الجميع للإطمئنان عليها للتأكد من عدم وجود أي إصابة.

وكانت الفنانة المغربية نسرين راضي قد نهضت بعد سقوطها لتؤكد أنها لم تصب بأي أذى، وتابعت طريقها إلى المسرح لتتسلم جائزة من الفنان المصري العالمي مينا مسعود، وهي جائزة مقدمة من مؤسسته الخيرية التي تهدف إلى دعم الفنانين خاصة بعد فيلمها "آدم".

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