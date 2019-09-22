سوزان نجم الدين: "أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضيف"..فهل قصدت ياخور و"أكلناها"؟

وصفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن ما يحصل مؤخرًا في الوسط الفني السوري هو تشويه لصورة المجتمع العربي ، وخصت بالذكر البرامج الحوارية الي كانت سبب مباشر لوصول الحال إلى هنا، داعية إلى التوقف عن بث برامج تقلل من قيمة الضيف.

وقالت سوزان نجم الدين خلال لقائها مؤخرًا في أحد البرامج الإذاعية: " نحنا مو شاطرين إلا نحكي على بعض، ونطلع ببرامج ونسّب بعض على حساب الممثل وابن بلدك لتاخد كم لايك زيادة ويطلع اسمك".

وأضافت: " أنا ضد يطلع برنامج على حساب الفنان والوطن"، وتابعت:"بغض النظر عن أسماء البرامج، أنا ضد أي برنامج بقلل من قيمة الضّيف".

ومن الواضح أن الكلام كان موجهًا إلى باسم ياخور وبرنامجه "أكلناها" حيث تابعت الفنانة السورية وقالت: "ليش عم تنشروا غسيلكم الوسخ برا، وليه عم تضحكوا الناس عليكم؟… ما بكفي الحرب علينا، ولسّة عم نعمل حرب على حالنا هادي ما اسمها جرأة، هاي اسمها طعن، وعدم انتماء.. ولا يوجد تسمية أخرى".

وعن قبولها أن تكون ضيفة ببرنامج "أكلناها" الذي يقدمه زميلها الممثل السوري ​باسم ياخور​، قالت سوزان نجم الدين: "رفضت دعوى باسم ياخور لبرنامج أكلناها، بسبب انشغالي بالتّصوير".

وكانت سوزان نجم الدين قد نشرت فيديو اللقاء الخاص بها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، وأرفقت المقطع بتعليق قالت فيه: " بأسف كتييييييير للشي اللي عمبصير..ياعيب الشوم علينا".

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