تسريب صور جديدة لطفلة نانسي عجرم "ليا" التي خطفت الأنظار من والدتها..شاهدوا جمالها

تمكنت ليا طفلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من أن تجذب انتباه آلاف المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخارجه، حيث نشرت لها والدتها مؤخرًا صور للمرة الأولى منذ ولادتها في شهر فبراير الماضي، وبجمالها الأخاذ وبراءتها اللامتناهية استحوذت على قلب كل من رآها.

ولأن الطفلة حازت على اهتمام واسع من قبل عدد كبير من روّاد المنصات الإلكترونية، تمكن البعض من محبي نانسي عجرم من تسريب صور جديدة لـ"ليا"، حيث كشفت الصور هذه المرة ملامحها بشكل أوضح، واتفق الأغلبية على أنها لديها شبه كبير من والدتها وخاصة التشابه في لون العيون الأزرق.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم احتفلت بولادتها لطفلتها الثالثة ليا في شهر فبراير الماضي، وقامت في وقتها بطرح أغنية تحمل اسمها "ليا" كما فعلت في كل مرة أنجبت فيها سواء مع ابنتها "إيلا" أو "ميلا"، ومن المقرر أن تطل نانسي في الأيام القادمة من خلال برنامج المواهب "ذا فويس كيدز".

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