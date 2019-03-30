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شاهد الفيديو: سقوط مؤلم للفنان عبدالله رويشد على المسرح ونقله إلى المستشفى!

شاهد الفيديو: سقوط مؤلم للفنان عبدالله رويشد على المسرح ونقله إلى المستشفى!
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