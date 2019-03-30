شاهد الفيديو: سقوط مؤلم للفنان عبدالله رويشد على المسرح ونقله إلى المستشفى!

لحظة سقوط الفنان عبدالله رويشد

خلال إحيائه لحفل غنائي في مركز جابر الأحمد في الكويت، تعرض الفنان عبدالله رويشد لسقوط مؤلم بعدما تعثر على المسرح عقب انتهائه من أداء إحدى الأغنيات، وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى، واتضح بأنه أصيب ببعض الرضوض والكدمات.

ولحظة السقوط أصيب الجمهور الحاضر بالفزع، حيث أن مظهر الفنان أبو خالد وهو يسقط جعل البعض يدخل في حالة من القلق، لذا طمأن حساب مركز جابر الأحمد محبي الفنان الكويتي على صحته وكتبوا عبر تويتر: " نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية. سلامات يا بوخالد".