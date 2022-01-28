سقوط وفاء الكيلاني في حفل توزيع جوائز Joy Awards

وثقت كاميرات المصورين لحظة سقوط الإعلامية وفاء الكيلاني من أعلى السلم أثناء نزولها لتقديم فعاليات JOY AWARDS، حيث ظهرت الكيلاني في الفيديو الذي تداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا لحظة سقوطها ومحاولاتها بالإمساك في السور الخاص بالسلم لعدم السقوط، بينما يسارع أفراد المصورين في إنقاذها.

و تعثرت وفاء الكيلاني على الهواء مباشرة أكثر من مرة، وظهر ارتباكها في عدد من المواقف وتساءل الجمهور عن سبب هذه المشكلات التقنية التي تعرضت لها فيما لم يعلم الكثيرين ما لاقته قبل الحفل مباشرة.

و أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدي ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبي ، سامي الجابر ،حسن عسيري، ابراهيم البكري ، محمد سعد.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم.