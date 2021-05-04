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سلافة معمار تنال اعجاب الجمهور.. وفيديو من الكواليس "حارة القبة"

منشور 04 أيّار / مايو 2021 - 09:51
سلافة معمار
سلافة معمار

خطفت الجميلة السورية "سلافة معمار" الأضواء لكن هذه المرة ليس بسبب جمالها أو أناقة إطلالتها، بل بسبب عدد من المشاهد في مسلسلها "حارة القبة" الذي يعرض في رمضان 2021.

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وأكثر هذه المشاهد التي تحدث عنها الجمهور هو مشهد خروجها من المنزل دون "الملاية" أو حتى حجاب وتجولها بالشارع كالمجنونة بعد أن كانت قد تعرضت لمحاولة اغتصاب فقامت بضرب من حال الاعتداء عليها بـ "الشبرية".

وعلى الرغم من نشر كواليس تصوير هذا المشهد إلا أن الجمهور رفض أن يصدق أنه تمثيل، فعلق أحدهم: "مشاهدة الكواليس بتعمل شرخ للمشاهد من شدة الإبداع برفض صدق انو هاد تمثيل مانو حقيقة ما بعرف شو احكي بس إبداع بلا حدود يا سلافة".

 

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سلافة معمار ومسلسل حارة القبة

وبالحديث عن العمل فهو ضمن المسلسلات البيئة الشامية، وتدور أحداثه في "حارة القبة"، حول فترة (السفربرلك) والحكم العثماني لبلاد الشام في القرن التاسع عشر، وتسليط الضوء على أهل مدينة الشام القديمة ومعاناتهم من الفقر والجوع والتشرد.

المسلسل من بطولة عباس النوري، سلافة معمار، منى واصف، فادي صبيح، نادين تحسين بيك، خالد القيش، روعة ياسين، شكران مرتجى، وغيرهم من نجوم سوريا.

يذكر أن سلافة معمار كانت قد شاركت الموسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل حرملك كضيفة شرف ولإنهاء دور شخصيتها "قمر" من الجزء الأول.

كلمات دالة:سلافة معمارحارة القبةمشهد الفضيحةمسلسلات رمضان

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