خالد مقداد في أول ظهور له من المستشفى.. ويحتفل بعيد ميلاده الـ50

يتواجد خالد مقداد مالك قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال حاليًا بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

وبالرغم من تواجد مقداد بعيدًا عن أسرته قررت عائلته الاحتفال بعيد ميلاده الذي يصادف الـ 3 من ايار على طريقتهم الخاصة.

وحرص المعتصم بمشاركة شقيقه الأصغر جاد على شراء قطعة حلوى صغيرة لوابدهم بالمستشفى، وقالب حلوى لهم في المنزل على أن يتم الاحتفال عن طريق الهاتف.

وكشفت السيدة مروة حماد زوجة خالد مقداد التي تتواجد مع زوجها داخل المستشفى عن عمره من خلال الشمع حيث بلغ مقداد الـ 50 من عمره يوم أمس.

وظهر خالد مقداد في الفيديو الذي صورته زوجته وهو نائم على سرير الشفاء داخل الجناح الخاص به، فيما استعرضت حماد كل ما احضره ابنهما من مأكولات التي يعشقها خالد.

وبعد الإفطار حرصت العائلة على إطفاء الشموع سويًا حتى لو عن بعد محتفلين بعيد ميلاد والدهم الذي يظهر لأول مرة لجمهوره منذ وعكته الصحية.

وكان خالد مقداد قد غادر غرفة العناية المركزة منذ أيام بعد قضائها فترة فيها بسبب معاناته من مشاكل في التنفس ووضعه على جهاز الأكسجين بعد تضرر رئتيه.

واعلنت عائلة مقداد أن خالد لم يفطر معهم ولا يوم في هذا الشهر حيث ان مشكلته الصحية التي لم تكشف العائلة بعد عن ماهيتها بدأت في اليوم الأول من الشهر الفضيل، إلا انهم أكدوا أن صحته بدأته بالتحسن.

خالد مقداد وشائعة وفاته

وانتشرت منذ مدة شائعة عن وفاة خالد مقداد وخرج الوليد عبر فيديو لينفي هذا الشائعة مؤكدًا أن والده بصحة جيدة وطالبًا من الجمهور عدم الانصياع وراء الشائعات وأخذ المعلومات الخاصة بالوضع الصحي لوالده منه ومن إخوته فقط.

هذا وتداول وراد السوشال ميديا انباء عن اصابة خالد مقداد بفيروس كورونا المستجد وأن سبب تدهور وضعه الصحي هو تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بعد اصابته بالمرض.

يُذكر إلى ان خالد مقداد هو مالك قناة طيور الجنة المخصصة للأطفال ويحظى هو وعائلته بشهرة واسعة في الوطن العربي، وهو متزوج من السيدة مروة حماد ولديه 6 أبناء وهم الوليد، المعتصم، جنى، إياد، جاد، سند.

